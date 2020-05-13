Біля Катеринівки поранено українського військового – штаб ООС

13 травня бойовики поранили українського військового біля Катеринівки. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Біля населено пункту Катеринівка противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення», – мовиться у повідомленні.
Військовому надали першу медичну допомогу та евакуювали до госпіталю.
У штабі не уточнили, чи це той самий військовий, про поранення якого йшлося у денному звіті.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.
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