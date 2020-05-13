Від початку доби бойовики 5 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Від початку поточної доби, 13 травня, бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військові ЗСУ вели вогонь у відповідь.

Внаслідок обстрілів одного українського військового поранено.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.