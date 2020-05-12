Військовий поранений через обстріл біля Кримського – штаб ООС

Український військовий поранений у районі населеного пункту Кримське на Луганщині 12 травня після того, як підтримувані Росією бойовики вкотре відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил у цьому районі, повідомляє штаб ООС.

За повідомленням, обстріл вівся із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Пораненого військового доправили до лікарні і надали медичну допомогу, його стан – задовільний, повідомили у штабі ООС.

Військові додали, що відкрили вогонь у відповідь, «застосовуючи наявні вогневі засоби».

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.