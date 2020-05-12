Від початку доби на Донбасі поранено одного військового – штаб

Від початку поточної доби, 12 травня, бойовик на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські війська відповіли прицільним вогнем по позиціях противника.

Як повідомили у штабі, внаслідок обстрілу одного українського військового поранено.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військовими селища Старомихайлівка.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.