Минула доба на фронті: 6 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 12 травня.

«Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед українських військових не було, повідомляють у штабі ООС.

За повідомленням, з початком доби 12 травня обстріли поновилися, військові внаслідок них не постраждали.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.