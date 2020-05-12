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12 травня 2020, Київ 07:55
Новини | Події

Минула доба на фронті: 6 обстрілів, серед військових – без втрат

За повідомленням, з початком доби 12 травня обстріли поновилися, військові внаслідок них не постраждали

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 12 травня.

«Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед українських військових не було, повідомляють у штабі ООС.

За повідомленням, з початком доби 12 травня обстріли поновилися, військові внаслідок них не постраждали.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Кінець війни між Росією та Україною – в 2020-му?
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Кінець війни між Росією та Україною – в 2020-му?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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