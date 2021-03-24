Зеленський підписав закон щодо оформлення іноземцям біометричних українських віз

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оформлення іноземним громадянам та особами без громадянства біометричних українських віз, повідомила у вівторок ввечері пресслужба Офісу президента.

«Документ має на меті удосконалення візових процедур та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз. Зокрема, згідно із законом, іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством. Неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи», – йдеться в повідомленні.

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Верховна Рада ухвалила відповідний закон 4 березня. Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через шість місяців після набрання чинності.