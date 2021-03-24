Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для туристів з Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою», повідомила у вівторок ввечері пресслужба Офісу президента.

«Згідно з документом, задля розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму з 1 квітня до 30 вересня 2021 року запроваджується безвізовий в’їзд в Україну та транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Вказується, що уряд має здійснити заходи для реалізації цього указу.

На початку березня Китай запровадив цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19 для своїх громадян, які планують поїздки за кордон.