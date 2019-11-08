Комітет Ради підтримав залучення іноземних донорів до конкурсу на посаду голови Бюро фінрозслідувань

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку, яка запроваджує відкритий конкурс на посаду голови Бюро фінансових розслідувань із залученням іноземних донорів.

Згідно із документом, який на своїй сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, поправка №208 передбачає, що до конкурсної комісії увійдуть шість людей.

Одна особа має бути визначена Кабінетом міністрів, дві – Верховною Радою, ще три – Кабінетом міністрів «на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, боротьбі з економічними злочинами».

Тепер поправку має підтримати більшість депутатів Верховної Ради.

На початку жовтня парламент проголосував за створення Бюро фінансових розслідувань у першому читанні. Згідно із законопроєктом, Бюро має стати центральним органом виконавчої влади, що утворюється Кабінетом міністрів України та здійснює діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Антикорупційні організації упродовж кількох років вимагають забрати в правоохоронців право розслідувати економічні злочини й створити натомість спеціалізовану службу фінансових розслідувань.