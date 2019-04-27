Благодатний вогонь доставили до Володимирського і Михайлівського соборів (фото, відео)

До Києва доставили Благодатний вогонь з Єрусалима. Як повідомила прес-служба почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба.

«До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волинської єпархії перебував на Святій Землі і отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духовенством храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва», – йдеться в зверненні Філарета.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом.

«Хай бог милосердя завжди буде з нами, благословляє нас на щасливе майбутнє. у нас у майбутнє. У нас у майбутньому має бути лише два варіанти: добре… і дуже добре», – сказав він, останні слова промовивши разом із прихожанами.

Вогонь також доставили до Михайлівського золотоверхого собору – кафедрального собору митрополита Православної церкви Епіфанія. Він вперше взяв участь у традицій Великодній церемонії роздачі вогню як митрополит ПЦУ.

Сходження Благодатного вогню відбулося в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі увечері 27 квітня.

28 квітня християни східного обряду відзначають Великдень.