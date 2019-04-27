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27 Квітень 2019, Київ 23:59
Новини | Суспільство

Благодатний вогонь доставили до Володимирського і Михайлівського соборів (фото, відео)

Благодатний вогонь у Михайлівському золотоверхому соборі, Київ, 27 квітня 2019 року

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До Києва доставили Благодатний вогонь з Єрусалима. Як повідомила прес-служба почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, вогонь вже прибув до Володимирського собору, де триває нічна великодня служба.

«До Володимирського собору, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Благодатний вогонь привіз митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який особисто з делегацією Волинської єпархії перебував на Святій Землі і отримав цей вогонь. Благодатний вогонь урочисто зустріли настоятель Володимирського собору протоієрей Борис Табачек разом з духовенством храму, численні парафіяни, жителі та гості Києва», – йдеться в зверненні Філарета.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який доставив вогонь до собору, привітав вірян зі святом.

«Хай бог милосердя завжди буде з нами, благословляє нас на щасливе майбутнє. у нас у майбутнє. У нас у майбутньому має бути лише два варіанти: добре… і дуже добре», – сказав він, останні слова промовивши разом із прихожанами.

Вогонь також доставили до Михайлівського золотоверхого собору – кафедрального собору митрополита Православної церкви Епіфанія. Він вперше взяв участь у традицій Великодній церемонії роздачі вогню як митрополит ПЦУ.

Митрополит Епіфаній роздає вірянам благодатний вогонь
Митрополит Епіфаній роздає вірянам благодатний вогонь

Сходження Благодатного вогню відбулося в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі увечері 27 квітня.

28 квітня християни східного обряду відзначають Великдень.

Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – відео
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Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі – відео

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