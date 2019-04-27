1600 правоохоронців стежать за безпекою в Києві на Великдень, одного «мінувальника» вже затримали – Крищенко

Поліція Києва о 16 годині 27 квітня заступила на посилене патрулювання у зв’язку з Великоднем, який християни східного обряду відзначатимуть у неділю 28 квітня, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

«Взагалі ми будемо задіювати 1600 правоохоронців, це і поліцейські додаткові наряди, сили Національної гвардії, надають суттєву допомогу Національна академія внутрішніх справ», – сказав Крищенко у зверненні, оприлюдненому прес-службою поліції (в текстовій заяві поліції фігурує цифра 1500 правоохоронців).

Також, за словами Крищенка, у Києві працюють додаткові групи вибухотехніків, які чергуватимуть біля культових споруд. Він пояснює посилені заходи безпеки тим, що поліція очікує на неправдиві повідомлення про замінування, і один такий випадок вже зафіксований.

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«Надійшла інформація про те, що заміновано Володимирський собор, також вибухи стануться в інших культових спорудах практично по всьому місту. Оперативно поліцейські встановили, що дзвінок було здійснено з таксофону в Деснянському районі, на місце виїхала патрульна поліція і при проведенні першочергових дій була затримана підозрювана особа, це громадянин 1983 року народження», – розповів він.

За словами голови столичної поліції, щодо затриманого порушили кримінальне провадження за частиною другою статті 259 Кримінального кодексу: неправдиве повідомлення про замінування, що призвело до тяжких наслідків або було вчинене повторно. Ця стаття передбачає ув’язнення терміном від чотирьох до восьми років.

Напередодні 26 квітня поліція Миколаївської області отримала неправдиве повідомлення про замінування Южноукраїнської атомної електростанції.