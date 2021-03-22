Держсекретар США проведе у Брюсселі переговори з союзниками по НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен 22 березня у Брюсселі зустрінеться з лідерами НАТО і Європейського союзу в рамках зусиль президента Джо Байдена з відновлення трансатлантичних зв’язків.

Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО і проведе консультації з союзниками і генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом 23 і 24 березня, повідомив Держдепартамент.

Зустрічі в Брюсселі мають на меті «підкреслити рішучість адміністрації Байдена зміцнити трансатлантичний альянс і активізувати наші зв’язки з союзниками по НАТО», заявили в Держдепартаменті.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що серед тем порядку денному – загострення відносин з Китаєм і Росією, роль НАТО в Афганістані, кібербезпека, боротьба з тероризмом, зміна клімату, енергетична безпека та інші спільні виклики.

Перебуваючи в Брюсселі, Блінкен також зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем для переговорів про відновлення після пандемії COVID-19, зміцнення демократії, кліматичні зміни.

Поїздку Блінкена до Брюсселя розглядають як демонстрацію перезавантаження зовнішньої політики США за нового президента Джо Байдена з акцентом на дипломатичність і підтримку давніх відносин з союзниками, тоді як за Дональда Трампа політика «Америка понад усе» робила союзників швидше суперниками, аніж партнерами.

Оскільки нова адміністрація Байдена прагне заспокоїти союзників по НАТО, Вашингтону необхідно скоординувати свої дії з європейськими партнерами з безлічі питань, включаючи ядерну угоду з Іраном, політику щодо Китаю, затяжні суперечки з питань торгівлі, клімату тощо.