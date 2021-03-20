Держсекретар США наступного тижня відвідає Бельгію

Державний секретар США Ентоні Блінкен 22-25 березня відвідає Бельгію. Про це повідомляє Державний департамент США.

У ході візиту він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, та бельгійськими посадовцями. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Блінкен також зустрінеться із генсеком НАТО та союзниками по блоку, щоб «підкреслити намір адміністрації Байдена посилювати трансатлантичний альянс та пожвавити наші відносини із союзниками у НАТО». Під час зустрічей посадовці планують обговорити занепокоєння щодо Китаю та Росії, кліматичних змін, кібербезпеки, протидії тероризму, енергетичної безпеки та ін.

Блінкен написав у твітері, що візит підтвердить вірність США союзникам.