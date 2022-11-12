Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пномпені. Зустріч відбулася на полях саміту країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

«Цінна можливість побачити Дмитра Кулебу в Пномпені. Ми обговорили непохитну підтримку Сполученими Штатами України, а також глобальні наслідки тривалої жорстокості Москви», – написав Блінкен у твітері.

У свою чергу Кулеба написав: «Я наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості вітають своїх визволителів, ми також відчуваємо подяку США та американському народу за всю підтримку. Я подякував США за майбутні рішення надіслати нам більше передової військової техніки».

Як йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса за підсумками зустрічі Блінкена і Кулеби у Камбоджі, держсекретар США сказав про зобов’язання допомагати Україні у справі послаблення наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Сторони також підтвердили важливість пролонгації «зернової ініціативи», до того, як вона має припинити свою дію 19 листопада.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму 400 мільйонів доларів.

Зокрема, новий пакет передбачає надання Україні додаткових снарядів для HIMARS, ракет для Hawk, чотирьох систем ППО Avenger, артилерійських снарядів, захисного одягу для холодної погоди та іншої допомоги.