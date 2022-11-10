«Разом будуємо повітряний щит». Зеленський подякував США за пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за черговий пакет військової допомоги США.

«Дякую Джо Байдену і дружньому американському народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором», – написав він у твіттері.

У своєму традиційному відеозверненні сказав про важливі засоби протиповітряної оборони від США: «Якраз те, що треба, те, що ми просили».

10 листопада США повідомили про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. Він, серед іншого, включає ракети для ЗРК HAWK, чотири системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.