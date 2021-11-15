Блінкен обговорив із Ле Дріаном повідомлення про військову діяльність Росії в Україні та поблизу неї

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном повідомлення про військову діяльність Росії в Україні та поблизу її кордонів, повідомляє представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

«Державний секретар Ентоні Блінкен учора розмовляв з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, щоб обговорити повідомлення про російську військову діяльність в Україні та поблизу неї, а також незмінну рішучу прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України», – ідеться в повідомленні Прайса.

Крім того, Блінкен і Ле Дріан обговорили спільні зусилля щодо ядерної програми Ірану.

Про дії Росії на кордоні з Україною держсекретар США говорив і з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау.

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що у США стурбовані переміщенням російських військ поблизу кордону з Україною та закликають Москву розтлумачити її наміри.