Блінкен назвав ключові реформи, яких США чекають від України

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п’ять ключових напрямків реформ, які необхідні Україні та з якими Вашингтон готовий допомагати Києву. Про це він сказав у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі в середу, 7 липня, повідомляє DW.

По-перше, зазначив Блінкен, необхідно ухвалити закон про реформування Вищої ради правосуддя, а слідом – закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

По-друге, необхідно забезпечити прозорий вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, додав держсекретар США.

Блінкен також вказав на важливість ухвалення закону про прозоре корпоративне управління, який захищатиме незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідатиме стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку.

Четвертим напрямом глава Держдепартаменту назвав необхідність ухвалення законодавства, яке демілітаризує та деполітизує Службу безпеки України та залишить боротьбу з корупцією та організованою злочинністю іншим інституціям, створеним для цієї мети.

Також Блінкен наголосив на необхідності притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Він вказав що з 2014 року «жодну високопосадову особу не судили і не засудили за корупцію».

Під час конференції у Вільнюсі президент Володимир Зеленський заявив, що питання євроатлантичної інтеграції України лише частково залежить від реформ, а передусім є «геополітичним рішенням». При цьому він вважає, що наразі Україна проводить реформи «найшвидше» у Європі. Багато європейських країн пройшли реформування раніше за Україну. Але якщо ми говоримо відверто про терміни, про ситуацію, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, – я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі», – сказав Зеленський.

У Євросоюзі також незмінно наголошують на важливості реформ для України. Найважливішою називають реформу судочинства, також першорядними є антикорупційні й економічні реформи.