Блінкен провів першу розмову з новим главою МЗС Британії

Державний секретар США Ентоні Блінкен і новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорили конфлікт Ізраїлю та «Хамасу» (угруповання визнане США та ЄС терористичним) , відносини з Китаєм і допомогу Україні під час телефонної розмови в понеділок, повідомили у Держдепартаменті.

За повідомленням, вони також обговорили відносини з КНР та співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти в загарбницькій війні Росії.



«Держсекретар Блінкен і лорд Кемерон підкреслили безперервність особливих відносин між США і Великою Британією та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки», – сказав речник Держдепу Метью Міллер.

Як повідомили в МЗС Британії, сторони обговорили конфлікт на Близькому Сході, право Ізраїлю на самооборону та необхідність гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід допомоги до Гази. Вони також висловили незмінну підтримку України в її боротьбі з загарбницькою війною Росії.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Дейвід Кемерон 13 листопада став новим міністром закордонних справ Сполученого королівства. Девід Кемерон у своїй першій промові на посаді глави МЗС Британії він згадав про війни в Україні та на Близькому Сході, заявивши, що у час «глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наше партнерство».