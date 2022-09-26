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США нададуть Україні додатково понад 457 млн дол на потреби безпеки цивільних – Блінкен

Гроші виділяються, щоб «зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді», сказав Ентоні Блінкен

США нададуть Україні додатково 457,5 мільйонів доларів на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 мільйонів доларів на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їх прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України», – написав Блінкен у твітері в понеділок.

Раніше стало відомо, що Білий дім оголосив про виділення Україні додаткових 600 мільйонів доларів військової допомоги в рамках підтримки США у боротьбі проти російської агресії.

Загалом Сполучені Штати виділили близько 15,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили приблизно 17,9 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 15,1 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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