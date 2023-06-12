Блінкен: США намагаються отримати додаткові дані про затримання громадянина США Ліка в Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 червня заявив, що Вашингтон намагається дізнатися більше про затримання 51-річного громадянина США Майкла Тревіса Ліка в Росії, повідомляє Reuters.

За його словами, США працюють над отриманням консульського доступу до музиканта та колишнього десантника.

Російський суд 11 червня відправив до СІЗО 51-річного громадянина США, музиканта і продюсера Майкла Тревіса Ліка, якого звинувачують у збуті наркотиків у великому розмірі.

Лік – колишній американський десантник, який живе у Москві близько десяти років.

Кримінальну справу проти Ліка відкрили за статтею про незаконне провадження або збут наркотиків у великому розмірі – йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. За повідомленням CNN, Лік провину не визнає.

За останні роки Росія заарештувала кількох громадян США за різними звинуваченнями, включно зі зберіганням наркотиків, які Вашингтон вважає сфабрикованими. Вашингтон звинуватив Москву у використанні цих людей як заручників.