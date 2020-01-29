Рішення про видворення блогера Ісаєва з України не було – міграційна служба

У Державній міграційній службі України повідомили, що відомство не ухвалювало жодних рішень про видворення з країни Ельвіна Ісаєва, якого називають в Азербайджані опозиційним блогером. Про це йдеться у відповіді відомства на інформаційний запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо про те, що Державною міграційною службою України, її територіальними органами і підрозділами рішення про примусове повернення або примусове видворення стосовно Ельвіна Ісаєва не приймалося.

Раніше, 8 січня, Служба безпеки України також повідомляла Радіо Свобода, що не має інформації про видачу блогера Ельвіна Ісаєва Азербайджану. Журналісти РС запитували, на якій підставі Україна передала Ісаєва.

15 грудня минулого року Державна міграційна служба Азербайджану повідомила, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва, і що на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня заарештували. Ельвіну Ісаєву Генпрокуратура Азербайджану висунула підозру за звинуваченням у публічному заклику до масових заворушень та антиурядових протестів в Азербайджані.

Водночас Генеральна прокуратура України заявила, що не ухвалювала рішення про видачу Ісаєва Азербайджану.

Ісаєв жив у Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році.

У серпні 2019 року Ісаєва затримали, а пізніше суд у російському Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши його паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім’я Ісаєва пов’язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільгама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.