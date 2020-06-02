Адвокат засудженого кримського блогера Мемедемінова подав заяву на умовно-дострокове звільнення

Адвокат засудженого кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова подав до Кіровського районного суду російського Ростова-на-Дону заяву про умовно-дострокове звільнення. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Еміль Курбедінов.

«До суду надходить наша заява. Суд поставить вимогу про витребування у адміністрації СІЗО №1, де утримують Нарімана, його особистої справи і характеристики. Далі в суд викликають Нарімана, представника адміністрації слідчого ізолятора і розглядають питання про можливість умовно-дострокового звільнення», – розповів Курбедінов.

За його словами, захист ще три місяці тому міг подати заяву про УДЗ громадянського журналіста, але не було можливості це зробити до розгляду апеляції на вирок, що відбулася 14 травня.

«У лютому у Нарімана настав термін умовно-дострокового звільнення, але апеляція відбулася пізніше. Документи ми змогли подати тільки після вступу вироку в законну силу. Зараз ми побоюємося, що якщо Нарімана доставлять в колонію, то через його активну позицію і статтю (Кримінального кодексу) до нього буде упереджене ставлення з боку адміністрації. Це може закінчитися зауваженнями, які потраплять в матеріали справи і зведуть нанівець можливість подачі заяви на умовно-дострокове», – пояснив адвокат.

У жовтні 2019 року суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні за звинуваченням у «публічних закликах до тероризму». Захист Мемедемінова заявив про намір подавати позов до Європейського суду з прав людини.

Раніше низка українських правозахисних і медійних організація закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.​