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Блогерка Лумер спілкувалася з очільником Міноборони Хмарою – це його перше інтерв’ю

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16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони
16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони

Американська блогерка Лора Лумер, яка відвідувала Україну, записала інтерв’ю з тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони України Євгенієм Хмарою – це його перше інтерв’ю на новій посаді.

«Я щойно провела ексклюзивне інтерв'ю з новопризначеним міністром оборони України Євгенієм Хмарою. Ми поговорили про поточний стан війни з Росією, про те, як він бачить довгострокові військові відносини України зі Сполученими Штатами, і як Україна може допомогти Сполученим Штатам стати світовим лідером у виробництві безпілотників та сучасних бойових діях, щоб обиві країни могли перемогти своїх спільних ворогів та стримати російську агресію», – написав він у соцмережі Х.

16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.

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