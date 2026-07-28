Блогерка Лумер спілкувалася з очільником Міноборони Хмарою – це його перше інтерв’ю

Американська блогерка Лора Лумер, яка відвідувала Україну, записала інтерв’ю з тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони України Євгенієм Хмарою – це його перше інтерв’ю на новій посаді.



«Я щойно провела ексклюзивне інтерв'ю з новопризначеним міністром оборони України Євгенієм Хмарою. Ми поговорили про поточний стан війни з Росією, про те, як він бачить довгострокові військові відносини України зі Сполученими Штатами, і як Україна може допомогти Сполученим Штатам стати світовим лідером у виробництві безпілотників та сучасних бойових діях, щоб обиві країни могли перемогти своїх спільних ворогів та стримати російську агресію», – написав він у соцмережі Х.

16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.