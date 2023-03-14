У Києві приберуть частину блокпостів

У Києві вдосконалять систему інженерних загороджень, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

У КМВА зауважують, що за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної.

«Тому після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек…опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. На практиці це передбачає, що деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати, частина інженерних загороджень перейде в «сплячий» режим, інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані», – йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби, демонтують – їх приберуть з проїжджої частини, вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, засипляь окопи та демонтовані бліндажі.



У КМВА кажуть, що це зробить Київ більш комфортним, оскільки будуть розвантажені дороги.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві була розгорнута система інженерних загороджень. В кожному районі міста були встановлені численні блокпости, які обладнані бетонними блоками, мішками з піском, були вириті окопи та бліндажі.