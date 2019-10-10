Заcтупник глави МЗС закликав ОБСЄ належним чином реагувати на порушення прав кримських татар

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ) Ламберто Дзанньєром 9 жовтня закликав організацію належним чином реагувати на порушення прав кримських татар на анексованому Росією півострові.

«Заступник міністра також привернув увагу співрозмовника до серйозних порушень прав кримських татар і українців на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя та наголосив на необхідності належного реагування Верховного комісара ОБСЄ на порушення Росією норм міжнародного права щодо забезпечення прав національних меншин», – мовиться у повідомленні МЗС.

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров 9 жовтня на прес-конференції у Києві розкритикував моніторингову місію ОБСЄ в Україні через те, що вона так і не відвідала анексований Крим.

На форумі в Австрії спецпредставник ОБСЄ по Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо окупованого Криму і повідомив: «Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму». Згодом Сайдік ще раз взяв слово, щоб додати «об’єктивності» кримському питанню. Зокрема, Сайдік сказав, що хоч і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував «в складі Російської Федерації», потім 37 років – з 1954 року по 1991 рік – у складі Української РСР , а «до цього була Російська імперія».

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування з приводу такої позиції Сайдіка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Сайдік «дозволив собі суб’єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму».

Російському очільнику окупованого Криму Сергію Аксьонову сподобалися слова Мартіна Сайдіка про Крим.