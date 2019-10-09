Чубаров розкритикував місію ОБСЄ в Україні через Крим

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров 9 жовтня на прес-конференції у Києві розкритикував моніторингову місію ОБСЄ в Україні через те, що вона так і не відвідала анексований Крим. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У нас в Україні є спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка має певні мандатні доручення. Ми всі вже звикли до того, що сприймаємо цю моніторингову місію як таку, що займається Донбасом. Насправді повноваження цієї місії набагато ширші ... Питання, чому вона не відвідує Крим?» – зазначив Чубаров.

За словами глави Меджлісу, він раніше публічно ставив це питання голові ОБСЄ Мирославу Лайчаку.

«Його відповідь звелася до того, що ми б раді, але Росія, як член ОБСЄ, не надає дозволу», – розповів він. Чубаров додав, що після цього до місії ОБСЄ «є питання».

Поки місія ОБСЄ в Україні не коментувала заяви Чубарова.

Раніше Чубаров сказав, що кримських татар обурили слова спецпредставника ОБСЄ по Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартіна Сайдіка про Крим.

На форумі в Австрії Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо окупованого Криму і повідомив: «Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму». Згодом Сайдік ще раз взяв слово, щоб додати «об’єктивності» кримському питанню. Зокрема, Сайдік сказав, що хоч і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував «в складі Російської Федерації», потім 37 років – з 1954 року по 1991 рік – у складі Української РСР , а «до цього була Російська імперія».

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування з приводу такої позиції Сайдіка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Сайдік «дозволив собі суб’єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму».

Російському очільнику окупованого Криму Сергію Аксьонову сподобалися слова Мартіна Сайдіка про Крим.