Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для можливого перепоховання на батьківщині – посол Боднар

«Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції», каже Василь Боднар
«Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції», каже Василь Боднар

Київ працює над тим, щоб частину українських діячів, похованих у Польщі, перепоховати в Україні. Нині триває робота над списками. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол України у Польщі Василь Бондар, коментуючи процес повернення на батьківщину останків українських історичних постатей, похованих у різних країнах Європи.

«Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції... Є частина родичів, які мають свою думку з цього приводу. Є громада, яка також по-іншому дивиться. Ми зараз працюємо і з Офісом президента, і з Міністерством закордонних справ над узагальненням цього списку», – зазначив дипломат.


Боднар також нагадав, що у 1920 році до Польщі перейшли понад 40 тисяч військових УНР на чолі з Симоном Петлюрою. Частина українських політичних та військових діячів перебувала в еміграції у Польщі, а нині їхні поховання розташовані у різних куточках країни.

«Петлюра мав резиденцію свою в Тарнуві, перебував як уряд в екзилі. У Варшаві є багато пам’ятних місць, де перебувала військова місія, де проживали наші відомі лідери. І на території Польщі є багато поховань. Починаючи з Вольського цвинтаря у Варшаві, закінчуючи Калішем, Пикуличами, Ланцутом і тими місцями, де, на жаль, чи вмирали, чи були в інший спосіб поховані наші герої. І зараз ми також працюємо над тією темою, щоби частину із тих відомих людей також перепоховати в Україні», – сказав посол.

Польська сторона загалом позитивно ставиться до ініціативи перепоховань, каже Василь Боднар. Зокрема, це питання вже обговорювали з польським Інститутом національної пам’яті, а сторони працюють над необхідними процедурами.

Водночас дипломат додав, що окремі дискусії в Польщі викликало нещодавнє перепоховання голови ОУН Андрія Мельника, останки якого перевезли з Люксембургу до Києва та поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

«Ехом відбилося саме перепоховання Андрія Мельника. Тому що в Польщі є певним чином усталене ставлення до ОУН. І будь-що, що пов’язано з діяльністю цієї організації, воно викликає негатив. І звичайно, в певних колах, не дуже широким загалом, але в певних колах це викликало негативний резонанс і комунікація була така, що це там згадка про український націоналізм, тому що ОУН свого часу воювала з Польщею і це була ворожа для Польщі організація, підпільна. І саме через призму цього якраз таке сприйняття», – зазначив Боднар у інтерв'ю.

Дипломат підкреслив, що Андрій Мельник не був причетний до злочинів, на яких акцентує польська сторона, однак у суспільній дискусії його часто автоматично ставлять в один ряд із Степаном Бандерою та Романом Шухевичем.

  • Зображення 16x9

    Ірина Сисак

    Журналістка. До команди Радіо Свобода приєдналася 2022-го. У професії – понад 6 років. Половину з них працювала парламентською кореспонденткою на одному з українських телеканалів, відстежувала діяльність народних депутатів у Верховній Раді. Після 24 лютого 2022-го роблю аналітичні матеріали та інтерв’ю на тему війни Росії проти України

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG