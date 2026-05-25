Очільника ОУН Мельника та його дружину перепоховали на Національному меморіальному кладовищі

Другого очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали в Україні. Церемонія відбулася 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині.

Президент Володимир Зеленський, який був присутній на перепохованні, назвав шлях повернення останків подружжя до України таким, на якому «не було розбрату, не було сумнівів, хто є справжнім ворогом для України й хто – її друзями, партнерами та братами».

«Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу: не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв. Мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Я дякую усім, хто справді старається, щоб наша українська національна пам’ять залишалася пам’яттю живою. Я вдячний кожному й кожній, хто працював, щоб таке повернення українських величних постатей відбувалось і щоб Український народ отримав свій пантеон героїв», – додав Зеленський.

У церемонії взяла участь низка посадовців, зокрема, спікер Верховної Ради, голова уряду Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Кирило Буданов, члени уряду. Серед них був також третій президент України Віктор Ющенко.

«Саме Ющенко свого часу першим озвучив ідею створення Пантеону видатних українців і розпочав цю роботу з країнами, де упокоїлися борці за українську незалежність, історичні постаті, чиї імена довго оббріхувалися і звлишалися забороненими за часів СРСР», – прокоментувала народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко, яка очолювала пресслужбу Ющенка під час його президентства.





Останки Андрія Мельника і Софії Федак-Мельник були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. Тоді ж Зеленський заявив, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця й «інших сильних історичних постатей».

Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.

У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.

Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя.

За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення Радіо Свобода.