Останки очільника ОУН Мельника та його дружини повернули до України

В Україну 21 травня повернули для перепоховання останки другого очільника Організації Українських Націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

Заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук підтвердила, що кортеж із прахом подружжя перетнув кордон України сьогодні вранці:

«Після десятиліть чужини вони повертаються на рідну землю. І сьогодні їх зустрічають український прапор і державний гімн, українське військо, українські діти та весь український народ».

Верещук назвала ініціативу президента зі створення Національного пантеону героїв «важливою складовою формування нових традицій національної пам’яті та відновлення історичної справедливості».





Останки Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. Тоді ж Зеленський заявив, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та «інших сильних історичних постатей».

Офіційна церемонія перепоховання запланована на 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі в Пантеоні видатних українців.

Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.

У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.

Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя.

За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення Радіо Свобода.