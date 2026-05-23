У Патріаршому соборі УГКЦ відспівали лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину

У Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відспівали полковника армії Української Народної Республіки, лідера Організації українських націоналістів у 1938 – 1964 роках Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.

Останки лідера ОУН і його дружини привезли до Києва 22 травня.

«Андрій Мельник був воїном, був полковником армії Української Народної Республіки, соратником Євгена Коновальця і провідником українського національного руху в один із найважчих періодів нашої історії. Але дуже важливо сказати сьогодні інше. Андрій Мельник був людиною, глибоко вкоріненою у духовний світ Української греко-католицької церкви. Він був греко-католиком не лише з походження, але з того середовища, яке формувало його моральний хребет, його розуміння служіння, дисципліни і відповідальності», – сказав під час заупокійного богослужіння єпископ-помічник Київської архиєпархії владика Йосиф Мілян.

До присутніх також звернулася заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Вона наголосила, що віра Андрія Мельника та покоління борців за незалежність України стала підґрунтям сучасної української державності.

«Пан Андрій Мельник – людина із шовку і сталі. Людина-дипломат, далекоглядний державник, який за своє життя не побачив незалежної України. Але який усіма своїми справами, усією своєю душею вірив. Вірив у те, що Україна буде. Що в нас буде своя держава, своє військо, своя правда, буде нація. І сьогодні ми тут, бо його віра і віра сотень тисяч державників, які боролися за незалежну Україну, перемогла», – сказала Верещук.

Останки Андрія Мельника і Софії Федак-Мельник були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. Офіційна церемонія перепоховання запланована на 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця й «інших сильних історичних постатей».

Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.

У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.

Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя.

За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення Радіо Свобода.