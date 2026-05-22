Останки очільника ОУН Мельника і його дружини привезли до Патріаршого собору УГКЦ в Києві

Домовини з останками другого очільника Організації Українських Націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії Федак-Мельник, які 21 травня повернули в Україну для перепоховання, виставили для загального вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві.

Як йдеться в повідомленні собору у фейсбуці, 22 і 23 травня «кожен охочий може прийти до храму на молитву і віддати шану видатному українському державотворцю і його дружині».

«Тлінні останки Андрія Мельника та Софії Мельник прибули до столиці вночі. Їх зустрів преосвященний владика Йосиф Мілян разом із духовенством Патріаршого собору. Від сьогоднішнього ранку у Патріаршому соборі безперервно лунає молитва за упокій Андрія Мельника і Софії Мельник», – йдеться в повідомленні.

Останки Андрія Мельника і Софії Федак-Мельник були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. Офіційна церемонія перепоховання запланована на 24 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця й «інших сильних історичних постатей».

Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.

У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.

Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя.

За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення Радіо Свобода.