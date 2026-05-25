Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

«Не забуваймо про меч». Чим Симон Петлюра цінний для України в час війни?

Виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри в Парижі 25 травня 1926-го. Він був одним із творців Української Народної Республіки, очільником Директорії УНР та головним отаманом Армії УНР. Історики зауважують, що з плином часу стає зрозуміло, вочевидь, Симон Петлюра був першим українським самостійником, якого Москва вбила за кордоном.

Вже кілька років тягнеться сага зі встановленням пам’ятника Симону Петлюрі в його рідній Полтаві. Вже і проєкт є (ще з 2021 року!), вже і кошторис є, а пам’ятника й досі немає. Але і в Києві теж досі немає повноцінного пам’ятника Петлюрі, а є лише барельєф.

«І в Києві має бути пам’ятник Симону Петлюрі. На жаль, поки ми цього не маємо. Уже дуже багато років на будинку Центральної Ради висить табличка анотаційна, що тут має бути пам’ятник Петлюрі, а його немає. Уже багато років говорять про пам’ятник Петлюрі на місці Щорса (демонтованого пам’ятника Миколі Щорсу – ред.)», – заявив в інтерв’ю Радіо Свобода історик і відеоблогер Владлен Мараєв.

Але чим спадок Петлюри актуальний нині – в час російсько-української війни? Розбираємось у цьому. Читайте і дивіться за лінком

У Патріаршому соборі УГКЦ відспівали лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину

У Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відспівали полковника армії Української Народної Республіки, лідера Організації українських націоналістів (ОУН) у 1938–1964 роках Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.

Останки лідера ОУН і його дружини привезли до Києва 22 травня з Люксембурга. До присутніх також звернулася заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Вона наголосила, що віра Андрія Мельника та покоління борців за незалежність України стала підґрунтям сучасної української державності.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця й «інших сильних історичних постатей». Більше інформації тут, а також в публікації «Мельник, Коновалець, Петлюра, Бандера. Чому Україна повертає останки ворогів Кремля?»

Наслідки атаки РФ: пошкоджені десятки будинків, МЗС, опера, музеї, церкви. Згорів ТРЦ, ринок

Із вечора 23 травня російська армія розпочала масовану комбіновану атаку по Україні. Більшість дронів і ракет були спрямовані на Київ і Київщину. Атака тривала всю ніч аж до 09:30 ранку. По Білій Церкві Росія завдала удару балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» із полігону Капустин Яр.

Путін «перемагає житлові будинки», написав президент України Володимир Зеленський і висловив співчуття родинам загиблих.

«Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. Дронів –600. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орешник» проти Білої Церкви», – зазначив він.

Зібрана Радіо Свобода інформацію з місця подій за лінком

Публікації на цю ж тему:

Україна ініціює засідання в Радбезі ООН і ОБСЄ через масований удар Росії – Сибіга

Нацкомісія в справах ЮНЕСКО звинуватила Росію в «культурному геноциді» після удару по Києву

«Ворог не міг зрозуміти, що відбувається»: ЗСУ наступають у двох областях

Олександрівський напрямок – ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Контрнаступ Сил оборони України в цьому місці вперше за два роки дозволив ЗСУ звільнити більше території, ніж втратити.

Контрнаступ Сил оборони розпочався в лютому цього року в режимі підвищеної секретності, коли навіть самі учасники операції до останнього не знали – де і коли саме підуть в атаку.

«По-перше, нам сприяли погодні умови. По-друге, ми розраховували на фактор неочікуваності, противник не знав, що наш підрозділ з'явиться саме на цьому напрямку. У нього була інформація, де ми перебували до цього, але про ціль нашого переміщення на Олександрівську ділянку фронту він до часу X так і не дізнався» – розповів Євген, командир батальйону 82 окремої десантно-штурмової бригади.

Ексклюзивні деталі операції її безпосередні учасники розповіли журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Читайте і дивіться тут

«Вступ України в НАТО – логічний крок». Начальник генштабу Чехії про агресію Росії та безпеку Європи

«За останні чотири роки я завжди давав нашим політичним лідерам жорсткі, але правдиві й сильні військові поради. Я робив це навіть коли стикався з критикою і навіть коли мене про це не просили» – ця фраза начальника генерального штабу збройних сил Чехії, генерала Карела Ржегки викликала оплески у залі.

Ржегка взяв участь у кількох дискусіях на безпековому форумі Globsec 2026 у Празі, під час яких неодноразово говорив про Україну. Він вважає, що безпекове майбутнє Європи залежить від того, як буде розвиватися війна в Україні та не бачить сильне НАТО без України.

Які уроки чеська армія винесла з російсько-української війни, як готуються до власної оборони та як планують допомагати Україні? Про це за лінком

Залужний розповів про уроки війни, які Захід може засвоїти від України

«Український досвід полягає не лише у веденні технологічної війни та виживанні на полі бою. Він значно ширший», – наголошує український посол у Великій Британії Валерій Залужний. У Празі колишній головнокомандувач ЗСУ назвав 10 уроків, які Захід може засвоїти від України.

«Дорогі високоточні озброєння замінила війна на виснаження, заснована на дешевій, масово виробленій і відносно точній зброї. Тому успіх визначають стійкість суспільства та економіки», – зазначив він.

На конференції «Крихка безпека. Майбутнє України та європейського континенту», яку організувало Чеське радіо, також виступили президент Чеської Республіки Петр Павел та українська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Більше інформації тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут