Україна пропонує ЮНЕСКО включити вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини

Міністерство закордонних справ України надіслало на розгляд комісії ЮНЕСКО пропозицію щодо включення вишиванки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, повідомляє 21 травня сайт Міністерства культури України.

Віцепрем’єрка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила, що традиція вишиванки є однією з найпоширеніших та найживіших форм нематеріальної культурної спадщини України.

«Вона об’єднує людей незалежно від віку, статі чи соціального статусу, зберігає культурну тяглість і передається з покоління в покоління – у родинах, освітніх закладах, через майстерні, фестивалі та спільнотні ініціативи. Сьогодні вишиванка – важлива частина нашого життя. Тому так важливо, аби світ знав, що вона наша і чому вона така важлива для нас», – сказала вона.

У відомстві зазначили, що представлення номінації стало результатом спільної роботи держави та спільнот носіїв, майстрів, організацій громадянського суспільства, дослідників та культурних інститутів, що об’єдналися навколо ідеї охорони та міжнародного визнання вишиванки як елементу культурної спадщини.

Раніше до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО внесли культуру приготування українського борщу, петриківський декоративний розпис, козацькі пісні Дніпропетровської області, традицію розписної кераміки Косівщини та кримськотатарський орнамент Орьнек.