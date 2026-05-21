«Голосіївську пустинь» УПЦ (МП) визнали афілійованою із забороненою релігійною організацією

Державна служба України з етнополітики і свободи совісті своїм наказом визнала монастир «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» Київської митрополії Української православної церкви (МП) афілійованим з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена (Російською православною церквою).

Як йдеться в повідомленні Держетнополітики, оприлюдненому 20 травня, рішення ухвалили за результатами проведеного дослідження. Наказ видали на підставі законів України «Про свободу совісті й релігійні організації» і «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Своє дослідження Держетнополітики почало наприкінці січня, і в березні заявило, що виявило ознаки афілійованості монастиря з РПЦ, й винесло припис про усунення порушень.

6 січня проєкт «Слідство.Інфо» оприлюднив розслідування про те, що в Києві діє підпільна школа УПЦ (МП), де викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми і навчають російським пісням.

Журналісти вказали, що школа працює при монастирі УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь». Директорка назвала заклад «сімейним клубом», утім, він працює за розкладом як звичайна школа. Документи школярів, як стверджувалося в розслідуванні, для формальності зберігають у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються.

У Міністерстві освіти і Службі безпеки України після цього повідомили про проведення перевірки.