Суд визнав протиправним наказ, у якому УПЦ була визнана афілійованою із Московським патріархатом

Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві вирішив скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на на наявність церковно-канонічного зв`язку з Московським патріархатом.

За результатами експертизи ДЕСС визнала УПЦ афілійованою з Російською православною церквою. Постанова суду, ухвалена 6 квітня, з’явилася в державному реєстрі.

Українська православна церква, яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом, у позовній заяві просила, серед іншого, визнати протиправним та скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 27.01.2023 №Н-8/11 про затвердження висновку експертизи Статуту УПЦ. Також релігійна організація оскаржувала відмову ДЕСС відвести експертів, які складали висновок.

Суд повністю задовольнив вимоги позивачів.

Тепер ДЕСС зобов’язана повторно розглянути питання щодо складання та затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду «може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду».

Коментарі цього рішення з боку Державної служби України з етнополітики та свободи совісті чи її голови Віктора Єленського наразі не оприлюднені.

У серпні 2025 року ДЕСС визнала УПЦ афілійованою з Російською православною церквою, що є з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Голова ДЕСС Віктор Єленський зазначив, що якщо УПЦ не виконає припис, ДЕСС подасть позов до суду про припинення її діяльності в Україні.