Справа про ліквідацію Київської митрополії УПЦ (МП): суд переніс засідання на 30 жовтня

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на 30 жовтня розгляд справи за позовом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату), яку визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Як повідомляє агенція «Інтерфакс», судове засідання перенесли через те, що один із членів колегії захворів.

Держетнополітики просить суд припинити релігійну організацію Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності організації, крім культового, у власність держави.

Водночас Українська православна церква (Московського патріархату) подала до суду зустрічний позов, в якому, серед іншого, просить суд

визнати протиправною бездіяльність Держетнополітики, яка, за твердженням УПЦ СП не направила припису про усунення порушень законодавства та

зобов’язати службі у письмовій формі направити його.

У серпні Держслужба з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією.

За повідомленням, дослідження встановило афіліацію УПЦ (МП) із організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а саме з Російською православною церквою.

Раніше голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що в липні служба надіслала Київській митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) припис про усунення порушень.

УПЦ, своєю чергою, відкидає звинувачення у невиконанні вимог.Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу церкви митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що «всі рішення, яких вимагала Держетнополітики, були ухвалені ще у 2022 році».

20 серпня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №8371, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Закон, серед іншого, передбачає, що РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (Московського патріархату) митрополит Климент, цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами, а УПЦ, за його словами, не має адміністративних зв’язків з такими, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати — це буде «виключно маніпулятивно».

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».