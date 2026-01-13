«Слідство.Інфо»: настоятель монастиря УПЦ МП, де знайшли підпільну школу, ймовірно, виїхав з України

Настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Андроник), ймовірно, залишив територію України на наступний день після публікації розслідування про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в одному з районів Києва. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, архієпископ Ісаакій виїхав о 23:10 7 січня на автомобілі Тойота, яким зазвичай користується у Києві. Він виїхав до Молдови через пункт пропуску Могилів-Подільський-Отач.

Джерела журналістів повідомили, що вже майже тиждень настоятель храму московського патріархату перебуває на території Молдови.

Ісаакій Ворзельський на дзвінки та повідомлення протягом пʼяти днів не відповідав. Згідно з даними з відкритих джерел, Ісаакію Ворзельському 61 рік.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент у розпові з журналістами сказав, що не має даних про виїзд Ворзельського.

6 січня проєкт «Слідство.Інфо» оприлюднив розслідування проєкту про те, що в Києві діє підпільна школа УПЦ (МП), де викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми і навчають російським пісням.

Журналісти вказують, що школа працює при монастирі УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь». Директорка називає заклад «сімейним клубом», утім, він працює за розкладом як звичайна школа.

Документи школярів, як стверджується в розслідуванні, для формальності зберігають у ліцензованих українських школах, хоча діти там не навчаються. Загалом нині у цій школі навчається понад 60 дітей з 1 по 9 клас.

У Міністерстві освіти і Службі безпеки України після цього повідомили про проведення перевірки.

Згодом у коментарі Суспільному Климент сказав, що школа, про яку повідомило «Слідство.Інфо», не створена рішенням священного синоду УПЦ і офіційно не зареєстрована, а також те, що йому не відомо, про який заклад при монастирі йдеться у матеріалі розслідувачів.

У травні минулого року в Україні почали перевірку Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом) на предмет зв’язків із Росією. Тоді сплинув дев’ятимісячний термін, який законом був відведений церкві на те, щоб довести відсутність зв’язків із Росією.

Нині суд розглядає справу про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату).

У 2023 році релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті. У службі кажуть, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

УПЦ (МП) цю релігієзнавчу експертизу назвала «незаконною та проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження».