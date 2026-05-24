СБУ заявляє про успішну атаку дронів по перекачувальній станції, яка забезпечує паливом Московський регіон РФ

Cлужба безпеки України заявила, що фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області РФ.

У відомстві зазначають, що ця станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину – переважно дизельне пальне – з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.



За даними СБУ, внаслідок успішної атаки безпілотників на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

Російська сторона наразі цю атаку дронів не коментувала. Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч нібито було знищено 33 українських безпілотників у різних регіонах РФ. Про Володимирську область РФ у зведенні міністерства не згадується.

Нафтоперекачувальна станція «Второво» у Володимирській області РФ раніше зазнавала атаки дронів. У вересні минулого року повідомлялось, що в результаті атаки було пошкоджено два резервуари та чотири адміністративні будівлі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».