Священники РПЦ провели в Пермі хресну ходу для захисту від «напасті» – тобто атак українських дронів

Священники Російської православної церкви провели в Пермі молебень та об’їхали місто з іконою Божої Матері «Пермська» для захисту міста від українських безпілотників, розповіли пермському виданню газети «Комсомольская правда» у місцевій єпархії.

Молебень та хресна хода навколо Пермі пройшли ще 12 травня «у зв'язку з напруженими обставинами в нашому краї», розповіли в єпархії.

Як зазначає «КП-Перм», у межах хресної ходи священники зупинялися для молитви в ключових точках Пермі.

«За останній час у нашому місті кілька разів оголошували безпілотні атаки, і щоб позбавитися цієї напасті, глава Пермської митрополії провів молебень. Чому саме з іконою Божої Матері «Пермська»? Тому що вона — місцевошанована, має прив’язку до нашого регіону і нещодавно її шанування було відновлено», – розповіли в єпархії.

Востаннє така хресна хода проводилася під час пандемії COVID-19, «щоб захистити городян від хвороби», додали представники РПЦ.

Від кінця квітня Перм зазнала кількох атак українських безпілотників. Наприкінці квітня дрони пошкодили нафтопереробний завод «Пермнафтооргсинтез» (входить до групи «Лукойл») та нафтоперекачувальну станцію «Перм». Через пожежу на цих об’єктах центр міста вкрив дим, місцеві жителі розповідали про запах гару та «нафтовий дощ». За даними Reuters, «Пермнафтооргсинтез» після удару зупинив роботу. Офіційно про це не повідомлялося. У травні один із безпілотників влучив у дах житлового будинку в Пермі.