Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Грудень 2018, Київ 07:28
Новини | Політика

Порошенко звільнив Богомолець з посади позаштатного радника

Богомолець звільнено з посади позаштатного радника президента

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко звільнив народного депутата Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника. Відповідний указ від 19 грудня опубліковано на сайті президента.

«Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)», – ідеться у документі.

Ольга Богомолець є членом парламенту від Блоку Петра Порошенка. На початку грудня вона заявила про намір балотуватися на посаду президента країни на наступних виборах у березні 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG