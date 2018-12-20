Порошенко звільнив Богомолець з посади позаштатного радника

Президент України Петро Порошенко звільнив народного депутата Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника. Відповідний указ від 19 грудня опубліковано на сайті президента.

«Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)», – ідеться у документі.

Ольга Богомолець є членом парламенту від Блоку Петра Порошенка. На початку грудня вона заявила про намір балотуватися на посаду президента країни на наступних виборах у березні 2019 року. Старт виборчої кампанії призначений на 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація.