Богдан заявляє, що після інтерв’ю про роботу у Зеленського виїхав з України

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що залишив територію України після інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому йшлося про роботу на Володимира Зеленського.

«Через фізичну загрозу після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти українсько-румунський кордон», – написав Богдан у фейсбуці.

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан дав Гордону інтерв’ю, яке вийшло в ефір 9 вересня. Богдан розповів, зокрема, про невиконані обіцянки України, дані Путіну, про те, хто має найбільший вплив на Володимира Зеленського, та про те, як можна виправити частину зроблених за понад рік президентства Зеленського помилок.