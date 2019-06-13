Радіо Свобода відкрило нове бюро в Софії

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода офіційно оголосило про відкриття нового бюро і відновлення роботи болгарської служби в Софії.

Радіо Свобода працювало в Болгарії до і після Холодної війни і припинило діяльність в 2004 році. За словами віце-президента медіакорпорації Ненада Пеїча, тоді керівництво радіо визнало, що з падінням комуністичного режиму західні цінності перемогли. «Як ми бачимо сьогодні, в багатьох країнах це не так. Для становлення свободи ЗМІ потрібно багато часу», – сказав Пеїч на церемонії відкриття бюро.

На початку року Радіо Свобода відкрило бюро також у Бухаресті. Румунія і Болгарія вступили в Євросоюз в 2007 році. Ці країни часто стикаються з корупцією.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 22 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 26 мовами. Корпорація як приватний грантоотримувач фінансується за рахунок коштів, наданих Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа. Американським офіційним, урядовим і партійним особам заборонено втручатися в питання редакційної політики. Загальна аудиторія Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оцінюється в десятки мільйонів глядачів, читачів і слухачів. Штаб-квартира медіакорпорації розташована в Празі.