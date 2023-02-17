Болгарія не перейде на євро в січні 2024 року, як планувалося – міністр

Болгарія не введе євро з 1 січня 2024 року, як планувалося раніше, заявила 17 лютого міністерка фінансів Росіца Велкова.

«Дата 1 січня 2024 року більше не актуальна... Нова планована дата – 1 січня 2025 року», – сказала вона на пресконференції.

Причина перенесення полягає в тому, що парламент не зміг ухвалити необхідні законодавчі зміни, зокрема заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, також Болгарія не відповідає критерію рівня інфляції, заявила Велкова.

«Наші європейські партнери вважають, що Болгарія запізнилася з ухваленням законодавства», – додала вона.

З 1997 року Болгарія дотримується суворого режиму економії, відповідно до якого національна валюта, лев, прив’язана до євро за фіксованим курсом.

Рішення перенести приєднання до єврозони ухвалили тоді, коли член ЄС Болгарія очікує на п’яті парламентські вибори за два роки.

Президент Болгарії Румен Радев на початку цього місяця підписав указ про розпуск парламенту і призначення на 2 квітня дострокових виборів. Це сталося після того, як третя й остання можлива спроба сформувати новий уряд провалилася.

У січні Велкова попередила, що неухвалені законодавчі зміни можуть затримати перехід Болгарії на євро. Незважаючи на її попередження, ці заходи так і не дійшли до голосування.