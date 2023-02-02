Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Президент Болгарії Румен Радев підписав указ про розпуск парламенту і призначення на 2 квітня дострокові вибори – п’ятих у країні за два роки. Це сталося після того, як третя й остання можлива спроба сформувати новий уряд провалилася.

2 лютого Радев також перепризначив Галаба Донева тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Склад тимчасового уряду залишився майже незмінним, за винятком міністра культури Велислава Мінекова, який залишає посаду, його замінив диригент Найден Тодоров.

Радев оголосив про необхідність дострокових виборів ще після того, як Соціалістична партія Болгарії (BSP) 24 січня заявила, що не змогла сформувати уряд.

Це була третя й остання можливість сформувати уряд за нинішнього парламенту після виборів 2 жовтня.

До спроби соціалістів сформувати коаліцію дві групи в болгарському парламенті – правоцентристська партія ГЕРБ і реформістська партія «Ми продовжуємо зміни», які зайняли перше та друге місце на жовтневих виборах, – намагалися, але не змогли знайти достатню підтримку для формування власних урядів.

Тоді Радев обрав BSP для виконання мандата.

Відповідно до Конституції країни, Радев зобов’язаний розпустити парламент і призначити вибори протягом 60 днів після видання указу про розпуск.

Партія ГЕРБ Бойка Борисова, який провів три терміни на посаді прем’єр-міністра з 2009 по 2021 роки, стала об’єктом широкомасштабних звинувачень у корупції, і більшість груп відкинули розмови про співпрацю з Борисовим.

Очікується, що політична криза перешкоджатиме планам найбіднішої країни Європейського союзу приєднатися до зони євро наприкінці цього року, а також своєчасному отриманню мільярдів євро з фонду відновлення ЄС.