У Болгарії через сильні дощі й повінь загинули четверо людей

На південному сході Болгарії через сильні дощі й повені загинули щонайменше чотири людини.

Міністерство внутрішніх справ Болгарії 6 вересня повідомило, що двоє чоловіків і дві жінки загинули в муніципалітеті Царево, за 50 кілометрів на південь від чорноморського міста Бургас.

Мер Царева Георгій Лапчев ідентифікував двох жінок як голову регіонального суду в Царево Марію Москову та її дочку, Даніелу Йорданову, яка працювала ветеринаром.

Вони їхали в автомобілі, який впав у річку після того, як обвалився міст, і бурхлива вода затягнула машину в море.

Через негоду в регіоні випали надзвичайно великі обсяги опадів, затопивши дві дамби, знісши мости і спричинивши зсуви. На телевізійних кадрах видно, як автомобілі виносить у Чорне море.

Царево – популярне місце відпочинку в Болгарії, відоме своїми невеликими приморськими селами, пляжами і природним парком.

Представник поліції повідомив інформаційному агентству BTA, що було багато повідомлень про затоплення будівель, і як запобіжний захід у затоплених районах Царева вимкнули електрику.

Сильні зливи також торкнулися сусідніх Греції й Туреччини, у цих двох країнах загинули щонайменше вісім людей.

Повінь у кемпінгу в турецькій провінції Кіркларелі, неподалік від кордону з Болгарією, забрала життя щонайменше чотирьох людей, повідомляє Associated Press. Рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти.

Найбільше місто Туреччини Стамбул також постраждало від злив. Влада повідомляє про загибель щонайменше двох людей.

У Греції рекордні опади спричинили щонайменше дві смерті поблизу міста Волос, трьох людей вважають зниклими безвісти.