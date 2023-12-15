Нідерланди зняли заперечення щодо приєднання Болгарії до Шенгенської зони

Нідерланди погодилися на приєднання Болгарії до Шенгенської зони, знявши заперечення проти цього, повідомило нідерландське Міністерство юстиції.

Раніше Нідерланди виступали проти приєднання Болгарії до Шенгену через занепокоєння щодо корупції і міграції, але тепер міністерство каже, що Болгарія відповідає умовам.

Австрія все ще виступає проти приєднання Болгарії до найбільшої у світі безпаспортної зони, хоча 11 грудня вона заявила, що готова піти на поступки, дозволивши подорожі літаками в обмін на посилення безпеки на зовнішньому кордоні ЄС.

До Шенгенської зони відкритих кордонів наразі входять 23 із 27 країн-членів блоку, а також Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн й Ісландія, які не входять до ЄС.