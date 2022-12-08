Хорватія увійде до шенгенської зони з 1 січня 2023 року

Країни Євросоюзу схвалили вступ Хорватії з наступного року до шенгенської зони – це означає відмову від прикордонного та митного контролю на кордоні Хорватії з іншими країнами ЄС.

Щодо Румунії та Болгарії таке рішення поки не ухвалено через негативну позицію Австрії та Нідерландів. При цьому Хорватія вступила до ЄС пізніше, ніж Румунія та Болгарія.

Про згоду на вступ Хорватії повідомили представники цієї країни в ЄС у твітері.

Повідомлення підтвердила член Єврокомісії Ільва Йогансон. За її словами, щодо Румунії та Болгарії позитивного рішення не ухвалено, хоча на користь їх вступу виступили 25 (а у випадку Румунії 26) країн-членів ЄС із 27.

Австрія та Нідерланди, однак, не зняли свої заперечення, що означає, що з 1 січня Румунія та Болгарія не зможуть стати повноправними учасниками шенгенської зони. Раніше Єврокомісія та Європарламент підтримали приєднання до шенгенської зони всіх трьох країн.

Хорватія з 1 січня 2023 року приєднається також до зони євро.