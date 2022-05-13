У Хорватії євро стане офіційною валютою від початку наступного року

Парламент Хорватії ухвалив закон, згідно з яким від 1 січня наступного року євро стане офіційною валютою в країні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За це проголосували 117 депутатів, проти були лише троє. Відтак більшість опозиційних представників погодилися з правлячою коаліцією щодо поглиблення процесу євроінтеграції.

Загалом хорватський Сабор, як називається вищий законодавчий орган, має 151 депутата. Хорватія стала членом Європейського союзу 2013 року.

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Від вересня поточного року ціни в магазинах повинні визначати і в кунах і в євро, щоб люди звикли до нової валюти. Упродовж усього 2023 року громадяни будуть в змозі обміняти куни на євро.

Хорватія стала незалежною в 1991 році. Замість югославського динара 1992 року національною валютою стала куна. Згідно з нинішнім курсом, 1 євро коштує 7,5 кун.