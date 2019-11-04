Президент Бразилії про розлив нафти: «Найгірше ще попереду»

Президент Бразилії Жаїр Болсонару попередив про негативні наслідки розливу нафти біля узбережжя країни. Зібрали лише малу частину розлитої нафти, «найгірше ще попереду», заявив він у телеінтерв’ю.

Раніше влада одного з потерпілих від розливу нафти бразильського штату Пернамбуку звинуватили Болсонару у некомпетентності через відсутність скоординованої національної відповіді на екологічне лихо.

За даними Бразильського інституту захисту навколишнього середовища, з початку вересня нафтою виявилися забруднені понад 250 пляжів і 12 природоохоронних зон. Це близько двох з половиною тисяч кілометрів берегової лінії. Очищенням пляжів займаються місцеві жителі, п’ять тисяч військовослужбовців і співробітники державної нафтової компанії Petrobras.