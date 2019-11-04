Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 листопада 2019, Київ 17:50
Новини | Міжнародні

Президент Бразилії про розлив нафти: «Найгірше ще попереду»

Раніше Болсонару звинуватили у некомпетентності через відсутність скоординованої національної відповіді на екологічне лихо

Дивитись коментарі

Президент Бразилії Жаїр Болсонару попередив про негативні наслідки розливу нафти біля узбережжя країни. Зібрали лише малу частину розлитої нафти, «найгірше ще попереду», заявив він у телеінтерв’ю.

Раніше влада одного з потерпілих від розливу нафти бразильського штату Пернамбуку звинуватили Болсонару у некомпетентності через відсутність скоординованої національної відповіді на екологічне лихо.

За даними Бразильського інституту захисту навколишнього середовища, з початку вересня нафтою виявилися забруднені понад 250 пляжів і 12 природоохоронних зон. Це близько двох з половиною тисяч кілометрів берегової лінії. Очищенням пляжів займаються місцеві жителі, п’ять тисяч військовослужбовців і співробітники державної нафтової компанії Petrobras.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG