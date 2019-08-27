Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у інтерв’ю Радіо Свобода висловив занепокоєння мілітаризацією окупованого Росією Криму та ускладнену цим ситуацією в Чорному морі.

«Ми дуже цим занепокоєні. На Чорному морі є багато союзників-членів НАТО. Ми очікуємо, що по всьому Чорному морю буде збережений доступ для всіх прибережних держав і для інших торговельних сторін, які використовують Чорне море. Те саме стосується й Балтійського моря, те саме стосується Північного Льодовитого океану. Це ті питання, з яких ми з росіянами мали нелегкі дискусії, як і з багатьох інших питань, у яких вони намагаються втрутитися поза тими межами, яких сягають їхні легітимні інтереси», – наголосив Болтон.

Він додав, що США мали з Росією «деякі дуже відверті дискусії», що стосувалися контролю над озброєнням, і мають намір продовжувати їх.

«США будуть захищати свої інтереси в усьому світі, як і інтереси своїх друзів і союзників», – зазначив радник президента США.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.