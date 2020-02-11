Бородянський про ситуацію з ATR: влада намагається врегулювати ситуацію

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заперечує загрозу закриття кримськотатарського телеканалу ATR. Про це він сказав журналістам 11 лютого, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, телеканал працює, тому «не варто говорити, що він на межі закриття». Як стверджує Бородянський, на 2020 рік для ATR передбачено 50 мільйонів гривень, міністерство відкрило асигнування на 8,4 мільйона гривень.

«Ми зараз знаходимося в пошуку рішення. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством», – заявив міністр.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету. Через це телеканал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

ATR інформує, що в 2019 році держава перерахувала телеканалу 15 мільйонів гривень підтримки 28 грудня, коли банки були закриті, і жодні операції не можна було провести. «ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі. У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 мільйонів гривень. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство», – повідомили на ATR.

Раніше у зв’язку з браком ресурсів телеканал ATR запустив збір коштів.

ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.